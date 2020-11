NBA : le Français Killian Hayes, drafté en 7e position par Detroit, entre dans l'histoire

Du jamais vu dans l’histoire du basket tricolore. Killian Hayes, meneur de jeu français formé à Cholet, a été choisi en septième position de la draft NBA par Detroit. Une position jamais atteinte par un joueur français.

Les précédentes marques de référence étaient détenues par Frank Ntikilina (8e en 2017) et avant lui Joakim Noah (9e en 2007). Premier non-américain à être choisi dans cette draft, Hayes est le fils de DeRon Hayes, ex-joueur naturalisé ayant évolué à Cholet. Gaucher d’1m96, il possèderait un sang-froid à toute épreuve lui offrant la capacité de faire la différence dans le money time.

.@iam_killian already with that Detroit mentality. #DetroitUp pic.twitter.com/ywFfjyGnEO

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 19, 2020