Premier League : Une bagarre éclate à l’entraînement à Arsenal

La trêve internationale a été très tendue à Arsenal. Une bagarre aurait éclaté entre deux joueurs des Gunners pendant un entraînement, a rapporté le média britannique The Athletic.

Les deux protagonistes de cette altercation seraient David Luiz et Dani Ceballos. Le défenseur brésilien n’aura pas apprécié un tacle très appuyé du milieu de terrain espagnol. Et l’ancien parisien a attendu la fin de la séance pour «s’expliquer» avec lui. Il lui aurait alors asséné un coup au visage avant de l’envoyer au sol.

Alors qu’il saignait du nez, Ceballos se serait rapidement relevé pour en découdre avec David Luiz et les deux joueurs ont dû être séparés par plusieurs coéquipiers. Renvoyés chez eux par l’entraîneur Mikel Arteta, ils ont présenté leurs excuses à l’ensemble de leurs partenaires à leur retour à l’entraînement.

Reste à savoir si l’histoire en restera là ou s’ils seront privés du déplacement, ce dimanche, à Leeds. Après huit journées en Premier League, Arsenal, qui reste sur une sévère défaite à domicile contre Aston Villa (0-3), pointe seulement à la 11e place au classement.

