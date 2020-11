UFC 256 : Ciryl Gane affrontera bien Junior Dos Santos

Sevré de combats depuis un an, Ciryl Gane affrontera Junior Dos Santos, ex-champion du monde des poids lourds lors de l’UFC256, le 12 décembre à Las Vegas.

Le Français, qui a vu coup sur coup ses derniers potentiels adversaires déclarer forfait depuis juillet dernier, attend patiemment de remonter dans les octogones comme il l’avait confié à CNEWS il y a quelques semaines.

Classé n°13 dans la catégorie UFC des poids lourds, Ciryl Gane (6 victoires en 6 combats) va donc pouvoir affronter un Top 10 comme il le souhaitait en la personne de Junior Dos Santos (21-8). Actuel n°7 et ancien champion de la catégorie, le Brésilien (36 ans), surnommé «Cigano» est considéré comme l’un des meilleurs combattants de l’UFC, même s’il reste sur trois défaites consécutives par KO.

Au «Bon Gamin» (30 ans) de profiter de cette opportunité pour se faire un nom sur la scène internationale dans la prestigieuse Ligue UFC de Dana White. «C'est une très belle opportunité et récompense de la part de l'UFC qui permet à Ciryl d'affronter le 7e mondial aussi tôt dans sa jeune carrière, a confié Fernand Lopez, entraîneur de la MMA Factory. Le point fort de Ciryl c'est son côté athlétique et le fait qu'il soit beaucoup plus jeune que son adversaire et il ne faut pas laisser son adversaire dans le confort, on va aller le bousculer.»

On imagine que Ciryl Gane, qui a donc vu ses quatre précédents combats annulés pour différentes causes, a des fourmis dans les bras et dans les jambes.