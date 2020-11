Vendée Globe 2020 : Jean Le Cam fête le passage de l’Equateur avec une bouteille de vin (vidéo)

La tradition reste la tradition. Après avoir passé l'équateur jeudi peu après minuit, Jean Le Cam, actuel 4e du Vendée Globe et grand animateur du tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance, s'est offert une bouteille de vin rouge sur son bâteau.

Le doyen de la flotte s'est fait un petit plaisir en présentant face caméra un Château Teynac 2010 (année de référence), d'appellation Saint-Julien tout de même!

«Il ne faut pas décevoir Neptune, Neptune adore les bons produits. Il y a toujours dans la tradition une goutte pour le bateau et une goutte pour Neptune. Un petit Château Teynac de 2010 sera de bon augure», a déclaré le skipper de Yes We Cam !.

La coutume marine veut que l'on offre du vin à Neptune, roi des Océans, au passage de l'équateur. Thomas Ruyant, qui a basculé un peu plus tôt dans l'hémisphère sud, avait lui choisi de livrer du rhum.