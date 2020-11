Ligue 1 : Le PSG à Monaco avec le RB Leipzig déjà dans les têtes

Un enchaînement capital. Après la trêve internationale, le PSG retrouve les terrains, ce vendredi, avec un déplacement à Monaco pour la 11e journée de Ligue 1. Mais c’est surtout la Ligue des champions qui va rythmer la fin d’année du champion de France.

La coupure ne pouvait pas faire de mal pour soulager les organismes de l’équipe de Thomas Tuchel, fortement touchée par les blessures depuis le début de la saison. Même si elle n’a pas permis de vider complétement l’infirmerie. Marco Verratti et Mauro Icardi sont toujours indisponibles pour le voyage en principauté, tout comme Julia Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kherer et Juan Bernat. En revanche, Kylian Mbappé est rentré «frais et disponible» du rassemblement en équipe de France. «Je suis confiant pour qu’il joue, il faut juste qu’on détermine le nombre de minutes», a indiqué l’entraîneur allemand.

Une précaution qui équivaut aussi pour Neymar, qui se remet d’une blessure aux adducteurs, mais également pour Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria ou encore Alessandro Florenzi, à peine rentrés de sélection. «Il faut être prudent et intelligent dans la façon de gérer leur temps de jeu», a insisté Tuchel. Car pour Paris, les rencontres vont s’enchaîner jusqu’à la trêve hivernale entre le championnat et surtout la Coupe d’Europe.

Si les Parisiens sont sur une série de huit victoires consécutives et occupent le fauteuil de leader en L1, la situation est beaucoup plus préoccupante en Ligue des champions. Avant le début de la phase retour, le finaliste de la dernière édition ne compte que trois points et n’a pas de droit à l’erreur s’il veut s’éviter une élimination prématurée. A commencer lors de la venue, mardi, du RB Leipzig, qui occupe déjà une partie des esprits.

«Ce n’est pas un secret, c’est une période délicate, super importante pour nous. Un match difficile nous attend à Monaco. C’est un des adversaires les plus difficiles en France. Et on sait qu’on est dans une situation difficile contre Leipzig. On doit gagner et en même temps gérer le temps de jeu de tout le monde pour avoir l’équipe la plus fraîche possible mardi soir», a insisté Tuchel.

Et cette situation risque de le contraindre de changer sa manière de faire pour ne pas anéantir définitivement les chances du PSG sur la scène européenne. «Normalement, je fais match après match, mais vu notre situation difficile en Ligue des champions, il est nécessaire de regarder les deux matchs», a-t-il indiqué.

Car même s’il a reçu le soutien de Leonardo, qui a assuré que les dirigeants n’avaient «jamais pensé à le changer», une contre-performance face au club allemand ou la semaine suivante contre Manchester United à Old Trafford risquerait de sonner la fin des allusions parisiennes dans la prestigieuse compétition européenne. Et sûrement de son aventure à la tête du PSG, six mois plus tôt que prévu…