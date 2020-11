Liga : Barcelone réalise son pire début de saison depuis près de 30 ans

Trois victoires, autant de défaites et deux nuls en huit matchs de Liga. Tel est le bilan du FC Barcelone après son revers concédé, samedi soir, sur la pelouse de l’Atlético Madrid (1-0). Il s'agit de son pire départ dans le championnat d’Espagne depuis 1991.

Il y a deux Barça cette saison. Celui de la Ligue des champions, en tête de son groupe avec trois succès en autant de rencontres. Et celui du championnat d’Espagne, qui pointe seulement au 10e rang avec déjà 9 points de retard sur les deux équipes en tête (Real Sociedad et Atlético Madrid). Et les Blaugrana n’ont pas arrangé leur cas sur la pelouse des Colchoneros, plombés par une bourde de Marc-André Ter Stegen.

Juste avant la pause, le gardien néerlandais est parti à l’aventure à plus de 35 mètres de son but et a été effacé par Yannick Carrasco, qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide. S’il a été irréprochable depuis le début de la saison, son erreur d’appréciation a coûté cher au club catalan, qui s’enfonce encore un peu plus. «C’est une erreur de notre part. Vu comment était le match, on a le ballon, on était à 0-0, on le perd et ils nous mettent le but… Ça ne doit pas arriver», a déploré l’entraîneur Ronald Koeman.

Sa situation contraste avec l’Atlético de Diego Simeone, dernière équipe invaincue en Liga. Et pour ne rien arranger, le club catalan, déjà privé d’Ansu Fati (opéré du ménisque interne du genou gauche) pour au moins cinq mois, a perdu Sergi Roberto, touché au quadriceps droit, et surtout son défenseur central Gerard Piqué, victime d’une entorse du genou droit.

Heureusement pour Barcelone, c’est la Ligue des champions qui se profile avec un déplacement, mardi, sur la pelouse du Dynamo Kiev pour permettre à Lionel Messi et ses coéquipiers de se changer les idées et poursuivre leur sans-faute dans la compétition. Une contre-performance face au club ukrainien mettrait en revanche Koeman dans une position de plus en plus inconfortable.