Moto GP : Fabio Quartarao achève sa saison prometteuse par une nouvelle déception

Parti en 5e position, Fabio Quartararo a terminé 14e dimanche du Grand Prix MotoGP du Portugal, dernière course de la saison 2020.

Le pilote français Yamaha-Petronas n'a jamais été en mesure de lutter pour la victoire, décrochée par le Portugais Miguel Oliveira de l'écurie tricolore Tech-3, satellite de KTM, la marque autrichienne qui est arrivée en MotoGP.

A Portimao, Oliveira, parti en pole position, n'a jamais quitté la tête de la course et a semé petit Jack Miller (Ducati) et Franco Morbidelli (Petronas). L'Italien assurant sa place de vice-championnat du monde derrière Joan Mir, sacré la semaine dernière et qui a dû abandonner sur souci mécanique.

Fabio Quartararo, qui était encore en position d'être sacré champion du monde à deux épreuves de la fin de la saison, n'a pu faire mieux que 14e et ne termine finalement que 6e au classement général.

De son côté, Johann Zarco (Ducati-Avintia), a terminé à la 10e place après avoir lutté pour la 6e place pendant la course.