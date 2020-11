MotoGP : la magnifique BMW que Fabio Quartararo va offrir à son père pour Noël

En décrochant la 5e place sur la grille du Grand Prix MotoGP du Portugal, qui aura lieu dimanche, Fabio Quartararo est devenu le meilleur pilote des qualifications de la saison.

Le Niçois, qui est parti quatre fois en pole position et neuf fois de la première ligne cette saison, a engrangé le plus de points au classement du BMW M Award. Avec 225 points, il a facilement dominé tous ses concurrents (son futur coéquipier Marck Vinales et son actuel coéquipier Franco Morbidelli) et succède ainsi à Marc Marquez.

Et en tant que grand vainqueur, Fabio Quartararo a reçu en cadeau une sublime BMW M2 CS. Cepandant, le pilote tricolore, qui a remporté trois courses cette saison, a décidé d'offrir le bolide à son père. «La voiture n'est pas pour moi, je vais l'offrir à mon père, a-t-il confié. Après les qualifs, il me parle toujours de cette voiture alors ce sera son cadeau de Noël. Mais j'espère que quand j'irai le voir, il pourra me laisser conduire la voiture pour quelques jours !»

Fabio Quartararo gagne cette BMW M2 pour avoir remporter le classement général des qualifications. Il a annoncé l’offrir à son père car il est déjà la même chez lui ! #MotoGP pic.twitter.com/SyUfLRm8ZZ — Au Guidon (@AuGuidon) November 22, 2020

A noter que Quartararo, qui succédera à Valentino Rossi la saison prochain au guidon de l'écurie-mère Yamaha, a également reçu le trophée «Tissot Pole of poles Award» récompensant le détenteur du plus grand nombre de pole positions sur l'ensemble de la saison. Un beau cadeau pour celui qui, à 21 ans, dispute seulement sa deuxième saison en MotoGP.