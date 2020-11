Vidéo : le spectaculaire KO de Figueiredo par soumission-guillotine à l’UFC 255

Deiveson Figueiredo a confirmé son statut de champion du monde des poids mouche en soumettant Alex Perez lors de l'UFC 255 samedi à Las Vegas, avec un geste ultra spectaculaire.

Agé de 32 ans, Deiveson Figueiredo, qui n'a connu qu'une seule défaite en 21 combats, a réalisé une soumission-guillotine pour mettre KO Technique Alex Perez qui n'a absolument rien pu faire pour s'en sortir.

#DeivesonFigueiredo SUBMITS #AlexPerez IN THE FIRST ROUNDWOW #UFC255 pic.twitter.com/0lNAh4iqHE

