Vidéo : L’incroyable pénalty complètement raté d’un joueur de Fulham

Fulham a concédé, ce dimanche, sa 7e défaite de la saison en neuf journées de Premier League contre Everton (2-3). Et le club londonien peut regretter l’incroyable pénalty manqué par Ivan Cavaleiro au milieu de la seconde période.

Alors que les Cottagers étaient menés à domicile, l’ancien monégasque a eu l’opportunité de relancer son équipe. Mais au moment de sa frappe, son pied d’appui s’est dérobé et le Portugais a glissé envoyant le ballon largement au-dessus.

Entré à l’heure de jeu, Ruben Loftus-Cheek est parvenu à réduire l’écart quelques minutes plus tard, mais les coéquipiers de Lucas Digne, auteur de deux passes décisives, ont réussi à préserver leur avantage acquis en première période grâce à un doublé de Dominic Calvert-Lewin (1ère, 29e) et Abdoulaye Doucouré (35e).

Grâce à cette victoire, les hommes de Carlo Ancelotti ont mis un terme à une série de trois défaites consécutives pour revenir à quatre points du leader Tottenham avant de recevoir Leeds le week-end prochain. Seulement 17e, Fulham peut, de son côté, s’inquiéter avant d’affronter successivement Leicester, Manchester City et Liverpool.

En s'élançant pour tirer un pénalty pour Fulham, Cavaleiro glisse et touche le ballon... des deux pieds !





