Ahmad Ahmad, président de la CAF, suspendu cinq ans par la Fifa

Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football, a été suspendu 5 ans, ce lundi, par la commission d'éthique de la Fifa pour détournements de fonds.

Agé de 60 ans, le Malgache, à la tête du football africain depuis mars 2017 et candidat à un deuxième mandat en mars 2021, avait par ailleurs été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris.

La justice interne de la Fifa, dont Ahmad Ahmad est vice-président, a estimé que le patron de la Confédération africaine «avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF», peut-on lire sur le communiqué de l’instance.

L'enquête de la commission d'éthique a «porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à La Mecque, ses accointances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités», selon la Fifa.

Ahmad Ahmad, ancien entraîneur de football et secrétaire d'Etat au Sport et ministre de la Pêche à Madagascar, est donc interdit pour cinq ans de «toute activité relative au football», aux niveaux national et international, et pourra faire appel de cette suspension auprès du Tribunal arbitral du sport. Il a également été condamné à payer une amende de 200.000 francs suisses (185.000 euros).