Ligue 1 : pourquoi Andy Delort est-il surnommé «Bouzelouf» ?

Depuis quelques jours, Andy Delort, double buteur dimanche lors de Montpellier-Strasbourg (4-3) fait référence à un drôle de surnom «Bouzelouf» (tête de mouton) qui lui a été attribué. Mais d'où cela vient-il ?

«Je vois des moutons partout.» Après ses nouveaux buts en Ligue 1 lors de la 11e journée, l'attaquant montpelliérain (6 buts cette saison en championnat) a posté ce message sur son Twitter.

Je vois des moutons partout



On se régale tous ensemble, vous nous manquez beaucoup



3 buts, 1 passe décisive en 1 semaine, je suis un homme heureux. #MHSCRCSA pic.twitter.com/IpG6fEipzw — Andy Delort (@AndyDelort9) November 22, 2020

Et lorsque l'on «scrolle» son compte, on s'aperçoit qu'il est référence ces derniers jours aux moutons. Assez curieux pour celles et ceux qui n'ont pas suivi mais très drôle.

Pas mal du tout https://t.co/LyVDczz5CQ — Andy Delort (@AndyDelort9) November 22, 2020

Et comme on peut l'apercevoir sur un tweet («Mon nouveau surnom, depuis hier Andy Bouzelouf, Delort Bouzelouf. On valide ?»), le point de départ remonte au 17 novembre.

Pourquoi ? La veille, Andy Delort, international algérien, avait inscrit un sublime but avec les Fennecs lors du match nul en éliminatoires de la CAN 2022 au Zimbabwe (2-2). Une tête puissante qui lui a valu d'avoir ce nouveau surnom de la part des supporters des champions d'Afrique en titre.

[VIDÉO BUT] #CDM2022



Andy Delort ouvre le score pour l'Algérie contre le Zimbabwe !



Une tête surpuissante, imparable !



Son premier but avec les Fennecs en match officiel !https://t.co/2iHAEJnULr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 16, 2020

Agé de 29 ans, Andy Delort, né d'une mère algérienne et d'un père français de culture gitane de Catalogne, avait obtenu la nationalité algérienne en mai 2019. Il remportera la CAN 2019 deux mois plus tard avec la sélection entraînée par Djamel Belmadi.