Rennes-Chelsea, PSG-RB Leipzig, Marseille-Porto… 4e journée de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La 4e journée de la Ligue des champions, programmée le mardi 24 et mercredi 25 novembre, s’annonce déjà décisive pour les trois clubs français engagés dans la compétition. A domicile, Rennes, le PSG et l’OM n’auront pas le droit à l’erreur, respectivement contre Chelsea, le RB Leipzig et Porto pour conserver un espoir de qualification. Voici le programme tv complet.

Mardi 24 novembre

18h55 : Rennes-Chelsea sur RMC Sport 1 et Téléfoot



18h55 : Krasnodar-FC Séville sur RMC Sport 2 et Téléfoot Stadium 1



21h : PSG-RB Leipzig sur RMC Sport 1 et Téléfoot



21h : Dynamo Kiev-Barcelone sur RMC Sport 2 et Téléfoot Stadium 3



21h : Manchester United-Istanbul Basaksehir sur RMC Sport 5 et Téléfoot Stadium 5



21h : Juventus Turin-Ferencvaros sur RMC Sport 6 et Téléfoot Stadium 4



21h : Borussia Dortmund-Bruges sur RMC Sport 7 et Téléfoot Stadium 2



21h : Lazio Rome-Zénith Saint-Pétersbourg sur RMC Sport 8 et Téléfoot Stadium 1

Mercredi 25 novembre

18h55 : Olympiakos-Manchester City sur RMC Sport 2 et Téléfoot Stadium 2



18h55 : Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk sur RMC Sport 3 et Téléfoot Stadium 1



21h : OM-Porto sur RMC Sport 1 et Téléfoot



21h : Inter Milan-Real Madrid sur RMC Sport 2 et Téléfoot Stadium 3



21h : Liverpool-Atalanta Bergame sur RMC Sport 5 et Téléfoot Stadium 5



21h : Bayern Munich-RB Salzbourg sur RMC Sport 6 et Téléfoot Stadium 1



21h : Atlético Madrid-Lokomotiv Moscou sur RMC Sport 7 et Téléfoot Stadium 2



21h : Ajax Amsterdam-Midtjylland sur RMC Sport 8 et Téléfoot Stadium 4