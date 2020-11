Transferts : Le Real Madrid prêt à renoncer à Kylian Mbappé ?

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Alors que le PSG tente de prolonger son contrat, qui s’achève en juin 2022, le Real Madrid avait fait du champion du monde tricolore sa priorité au prochain mercato estival. Mais le club espagnol aurait revu ses plans et pourrait renoncer à recruter le prodige de Bondy, selon certains médias ibériques.

Il est écrit que les chemins de Kylian Mbappé et le Real doivent se rejoindre un jour. L’attaquant n’a jamais caché sa volonté d’évoluer chez les Merengue et le club madrilène fantasme sur lui depuis plusieurs saisons. Mais il risque de falloir attendre encore un peu avant de voir le Français porter le maillot de la formation espagnole.

Déterminés à passer l'offensive l'été prochain, les dirigeants madrilènes auraient décidé de faire marche arrière et de changer leur fusil d’épaule devant le coût de l’opération. Pour s’attacher les services de Mbappé, recruté pour 180 millions d’euros par le PSG, ils devraient être amenés à débourser entre 150 et 200 millions d’euros. Une somme conséquente à laquelle s’ajoute les prétentions salariales importantes du joueur, qui auraient poussé le Real à s’orienter vers des pistes moins onéreuses.

Et notamment celle menant à Erling Haaland. Le buteur norvégien, qui empile les buts et vient d’inscrire un quadruplé avec le Borussia Dortmund contre le Herta Berlin (2-5), serait la nouvelle cible de la «Maison Blanche», qui estime sa venue plus abordable pour les finances du club dans le contexte actuel.

Mais si le jeune prodige attise les convoitises à travers l’Europe, son père a fermé la porte à un départ. «Nous avons signé un long contrat avec le Borussia Dortmund et le club a une équipe fantastique en ce moment. Nous ne voulons pas encore chercher autre chose», a-t-il assuré à Sport1. Avant d’ajouter : «L’étranger n’est pas une priorité pour nous. (…) Il est heureux à Dortmund et de jouer pour ce club.»