Un entraîneur menacé après une victoire 30-0

Après la victoire de son équipe (30-0) ce week-end, un entraîneur espagnol a reçu des menaces pour avoir humilié son adversaire.

Le foot rend fou. Accusé d’avoir humilié son adversaire, le coach de Los Silos, vainqueur facile sur la pelouse de la School Football Jucar (30-0) dans un match de U15, a reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux.

Les internautes lui reprochent d’avoir continué à jouer alors que le score était déjà de 14-0 à la pause. Une situation qui a pris de l’ampleur à tel point que le président du club situé non loin de Valence a dû prendre la parole pour soutenir son entraîneur.

«Malheureusement, ce 30-0 est arrivé et cela aurait pu être évité puisqu’il y avait déjà 14-0 à la mi-temps, a indiqué José Antonio Rodríguez à la Cadena Cope. On a dit à l’arbitre et à l’entraîneur local que l’on pouvait arrêter le match. Mais ce dernier a dit que ses joueurs étaient courageux et que le match devait continuer jusqu’au bout. Quand il restait vingt minutes, on a lui redemandé (d’arrêter le match).»

Choqués par le score, plusieurs joueurs de la School Football Jucar ont d’ailleurs confié leur volonté d’arrêter le football rapporte le journal local Esportbase.

«Notre équipe n’a pas fêté ses buts et ils ne se sont pas pris dans les bras. C’est une situation un peu compliquée. C’est très difficile, a indiqué le président de Los Silos. On ne savait pas quoi faire. Si on avait fait tourner le ballon au centre du terrain sans attaquer on aurait dit que l’on manquait de respect à notre adversaire.»

