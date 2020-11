Daniel Dubois, la pépite des poids lourds qui ne cesse d'impressionner

Notez bien son nom. Daniel Dubois, qui affrontera Joe Joyce samedi 28 novembre, est celui qui pourrait dominer la boxe chez les poids lourds prochainement. A 22 ans, le Britannique n'en finit plus d'impressionner.

Celui que l’on surnomme «Dynamite» en est à 15 succès en autant de combats (14 KO). L’invincible britannique est d'ailleurs détenteur de la ceinture WBO International des poids lourd. Tout simplement énorme pour son âge.

Rien d'étonnant lorsque l'on se penche sur la carrière du boxeur londonien. Alors qu'il visait dans un premier temps les JO de Tokyo, comme tout boxeur amateur avec un fort talent à devenir professionnel, Daniel Dubois est devenu pro à l'âge de 19 ans. Et lors de son premier combat en avril 2017, il met KO Marcus Kelly dès le 1er round. De quoi annoncer la couleur pour celui qui est considéré comme la relève de Tyson Fury (32 ans) et Anthony Joshua (30 ans).

L'imposant boxeur d'1,98m a ensuite rapidement enchaîné. Au bout de son 4e combat, il devient champion du monde WBC Youth (juillet 2017) puis champion du sud de l’Angleterre (septembre 2017) et champion d’Angleterre (juin 2018).

Doté d'un excellent jab, d’une force de frappe à faire rougir plus d’un des actuels Top 5 mondial, puissant, rapide, Daniel Dubois continuera sa moisson avec le titre européen WBO (mars 2019) puis le titre de champion de Grande-Bretagne (juillet 2019) en battant Nathan Goman, cousin de Tyson Fury et invaincu en 16 combats. Il est ainsi devenu le troisième plus jeune champion britannique des poids lourds, derrière Joe Bugner et Herbie Hide.

Il s’offrira ensuite la ceinture du Commonwealth et la ceinture internationale WBO. De la précocité incroyable.

Désormais, c'est Joe Joyce, son compatriote lui aussi invaincu (et qui est connu en France pour être celui qui a perdu contre Tony Yoka en finale des Jeux olympiques 2016, qui l'attend le 28 novembre dans un combat que le monde de la boxe attend avec impatience.