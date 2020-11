FC Barcelone : Antoine Griezmann met les choses au point avec Lionel Messi

Il a brisé le silence. Un peu plus d’un an après son arrivée, Antoine Griezmann est revenu son adaptation à Barcelone et surtout son entente Lionel Messi, régulièrement accusé d’être à l’origine de ses problèmes. Mais tout irait bien entre les deux joueurs, à en croire le champion du monde tricolore.

Le Barça traverse une période tumultueuse. Antoine Griezmann avec. Le natif de Mâcon connait des difficultés à trouver sa place au sein de l’effectif catalan et à donner la pleine mesure de son talent. En dix matchs cette saison sous le maillot des Blaugrana, il n’a inscrit que deux buts et une seule passe décisive. Un rendement insuffisant au regard des 120 millions d’euros déboursés par le Barça pour s’attacher ses services à l’été 2019. Et l’attitude du sextuple Ballon d’or à son égard a régulièrement été évoqué pour expliquer ses performances. Notamment par son ancien conseiller et son oncle.

L’Argentin n’aurait pas apprécié le refus de Griezmann de rester à l'Atlético Madrid et ne pas rejoindre le club catalan un an plus tôt. «Quand je suis arrivé, j’ai parlé avec Leo. Il m’a dit que quand j’avais refusé l’offre la première fois, ça l’avait beaucoup touché, parce qu’il avait fait des commentaires publics», a concédé l’international français dans un long entretien diffusé sur la chaîne espagnole Movistar Vamos.

Mais tout serait rapidement rentré dans l’ordre. «Il m’a dit que maintenant que je suis son coéquipier, il sera avec moi à mort, et c’est ce que je ressens chaque jour depuis», a assuré Griezmann avant d’encenser son partenaire. «Leo sait très bien que j’ai énormément de respect pour lui. Je le vois comme un modèle et j’apprends de lui.»

L’attaquant français, qui «accepte les critiques parce qu’on ne voit pas le meilleur Griezmann», a indiqué qu’il avait encore «besoin de temps» pour trouver ses marques, rappelant qu’il avait eu trois entraîneurs différents depuis son arrivée et regrettant d’être une cible facile et. «Il y a toujours quelque chose, je ne peux pas profiter, je ne peux pas être tranquille. Je me lève le matin et je regarde s’il y a quelque chose. J’espère qu’après cette interview, ça va se calmer un peu avec moi», a-t-il confié.

Il en a également profité pour faire part de son bien-être à Barcelone et sa volonté de rester à Barcelone, alors que les dernières rumeurs ont fait l’écho d’un possible retour à l’Atlético Madrid. «Je me sens très bien dans le vestiaire et dans la vie de tous les jours. Je donne tout pour mes coéquipiers, j’ai la confiance de l’entraîneur», a-t-il. Et Antoine Griezmann tentera d’en faire la démonstration, ce mardi, contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions. Sans Lionel Messi resté à Barcelone.