Ligue des champions : battu par Chelsea (2-1), Rennes est éliminé

Battu par Chelsea (2-1) mardi lors de la 4e journée de la Ligue des champions, Rennes est d'ores et déjà éliminé de la compétition. Mais le club breton peut encore espérer être reversé en Ligue Europa.

L'aventure rennaise a pris fin après quatre rencontres en C1. L'équipe de Julien Stéphan a enchaîné une troisième défaite en quatre matchs synonyme d'élimination dans la compétition.

Pourtant, Serhou Guirassy (85e) avait répondu à Callum Hudson-Odoi (22e) et relancé l'espoir au Roazhon Park mais Olivier Giroud, entré en fin de match, a crucifié les Rennais d'une tête opportuniste (90e+1).

«Il y a beaucoup de déception au regard du contenu du match, a confié Julien Stéphan, entraîneur breton. On a réussi à prendre l'ascendant, l'égalisation est logique, on aurait même pu l'emporter. (…) J'ai vu de l'engagement, de l'ambition avec le ballon, la volonté de travailler dans la largeur, la capacité à se créer des buts... J'ai le sentiment qu'on les a bougés comme rarement ils avaient été bougés depuis longtemps. On fait honneur à la Ligue des champions, même si on n'a pas beaucoup de points (...).»

Le club breton jouera son avenir européen la semaine prochaine à Krasnodar, lui-même battu 2-1 par Séville (également qualifié pour les 8es), dans ce qui s'annonce comme une finale pour la troisième place de la poule, qui permet d'être reversé en Ligue Europa.

[@ChampionsLeague]





Dans l'autre match du groupe E, Séville s'est imposé à Krasnodar.





Une rencontre très importante nous attend en Russie la semaine prochaine !



---#AllezRennes#ToutDonner https://t.co/Gdlq0K0Tov — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 24, 2020

