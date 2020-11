Ligue des champions : la dernière chance de Rennes face à Chelsea

Un exploit ou rien. Rennes doit s’imposer contre Chelsea mardi soir s’il veut avoir un avenir en Ligue des champions.

La menace de l’élimination place sur le Stade Rennais qui ne compte qu’un petit point (décroché face à Krasnodar à domicile lors de la première journée) après trois journées dans cette C1. Il est donc crucial de réaliser un exploit contre les Blues qui s’étaient imposés assez facilement 3-0 (même s’il est vrai que l’arbitrage n’a pas été des plus remarquables).

Sauf que la tâche ne s’annonce pas des plus aisées alors que les Bretons, qui disputent leur toute première Ligue des champions, ont remporté un seul match lors de leurs neuf derniers. «Quand on est dans une période un peu plus compliquée, on est à la recherche d'un déclic, a confié Julien Stéphan. On n'a pas la possibilité d'aller le chercher avec des éléments extérieurs en ce moment (comme s'appuyer sur les supporters), il faut le chercher en nous.» Et lorsqu’une formation en pleine confiance comme celle de Londres se présente, cela paraît donc compliqué.

Vainqueur sans forcer à Newcastle (2-0) samedi, Chelsea a remporté sa 5e victoire de suite toutes compétitions confondues et se retrouve désormais sur le podium de Premier League. Et pour ne rien arranger aux affaires des Rennais, Edouard Mendy, leur ancien gardien, n'a encaissé qu'un seul but en cinq matchs de championnat et aucun en trois rencontres de Ligue des champions.

Si les coéquipiers de Steven Nzonzi vont tout tenter, nul doute que le match le plus important sera la semaine suivante sur le terrain de Krasnodar avec la troisième place en vue et l'accès aux 16es de finale de Ligue Europa.