PSG : Kylian Mbappé prêt à franchir le mur du cent ?

Kylian Mbappé a rendez-vous avec l’histoire, en même temps qu’il doit éviter au PSG un terrible camouflet en Ligue des champions. L’attaquant tricolore peut atteindre la barre symbolique des 100 buts sous le maillot parisien, ce mardi, lors de la venue de Leipzig, qui s’annonce capitale pour l’avenir du club dans la compétition.

Le champion du monde a été privé de ce plaisir pour quelques centimètres, vendredi, à Monaco (3-2). Lancé dans la profondeur, il a cru inscrire un triplé dans la Principauté et sa 100e réalisation avec Paris. Mais l’assistance vidéo à l’arbitrage sont venus gâcher ce moment, annulant son but pour un hors-jeu, alors qu’il avait déjà fêté sa réalisation avec une célébration de circonstance.

Mais ce n’est que partie remise pour le prodige de Bondy, qui ne semble plus souffrir de sa lésion à la cuisse. Une blessure qui lui a fait manquer, il y a trois semaines, le match aller perdu en Allemagne (2-1).

Cette défaite place le vice-champion d’Europe au pied du mur et dans l’obligation de s’imposer pour ne pas dire adieu aux 8es de finale. Et Mbappé sera forcément l’un des atouts dans le manche de Thomas Tuchel pour se relancer dans la course à la qualification et ne pas connaître une retentissante déconvenue.

Mais pour devenir le 4e meilleur buteur de l’histoire du PSG, à égalité avec Dominique Rocheteau, et se rapprocher à neuf longueurs de Pedro Pauleta (109 buts) trois ans et demi après son arrivée, le n°7 parisien doit mettre fin à presque un an de mutisme sur la scène européenne. Son dernier but remonte au 12 décembre 2019 face à Galatasaray au Parc des Princes (5-0), où il avait marqué le 4e but des champions de France.

Que ce soit ensuite en 8e de finale, lors du Final 8 à Lisbonne ou lors de la défaite face à Manchester United (1-2) et du succès sur la pelouse du Basaksehir Istanbul, il a brillé par son inefficacité. Au total, cela fait sept rencontres et 529 minutes qu’il n’a plus trouvé le chemin des filets en Ligue des champions. Une éternité pour celui qui ne cesse de battre des records de précocité et qui n’a jamais connu une telle période de disette depuis son avènement au plus haut niveau.

Ce silence européen contraste avec ses performances dans l’Hexagone, où il a réalisé une entame tonitruante avec neuf buts en sept matchs de Ligue 1. «On a besoin de buts et d'une grande performance de Kylian. Il a tout fait pour être prêt, pour être décisif», a confié Thomas Tuchel. Et à l’heure où son avenir se joue en coulisses pour prolonger son contrat qui s’achève en juin 2022, il a en grande partie celui du PSG en Europe au bout de ses pieds.