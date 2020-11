Diego Maradona est décédé à l'âge de 60 ans

La disparation d’une légende. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, Diego Maradona est mort, ce mercredi, d'un arrêt cardiaque à l’âge de 60 ans. Il avait été opéré au début du mois d'un hématome à la tête.

Il venait de fêter son 60e anniversaire le 30 octobre dernier. Mais son état de santé inquiétait. «El Pibe de Oro», comme il était surnommé, avait été autorisé à quitter l’hôpital après son opération à la tête alors que son séjour avait été prolongé par précaution. «C’est un miracle qu’on ait pu détecter à temps cet hématome qui aurait pu lui coûter la vie», avait confié son avocat. Il a finalement succombé trois semaines plus tard dans sa demeure de la banlieue de Buenos Aires d’un arrêt cardiorespiratoire.

Sa disparition est un terrible choc pour le monde du football qui a perdu l’un de ses plus grands artistes. Véritable mythe, et même dieu vivant, en Argentine, il n’a jamais laissé personne indifférent tant par son génie sur le terrain que ses facéties en-dehors. Sa carrière a été rythmée par ses exploits que ce soit sous le maillot de l’Albiceleste, qu’il a mené sur le toit du monde en 1986 lors d’un Mondial 1986 époustouflant et un quarts de finale légendaire contre l’Angleterre avec sa «main de Dieu» qui a fait une grande partie de sa renommée.

Plus d’informations à venir…