Diego Maradona : l’émouvant hommage de Lionel Messi au «Pibe de Oro»

Lionel Messi a salué la mémoire de son compatriote Diego Maradona, tragiquement décédé, ce mercredi, d’un arrêt cardiaque à l’âge de 60 ans avec une publication sur les réseaux sociaux.

Il est vu comme son digne successeur. Mais leur relation a souvent été mouvementée. Et malgré les critiques, parfois virultentes, de son aîné à son égard, le sextuple Ballon d’or a tenu à rendre un hommage vibrant au «Pibe de Oro». «Un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais il ne s’en va pas, parce que Diego est éternel. Je garde en moi tous les beaux moments vécus avec lui et voudrais en profiter pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et amis. RIP», a posté Messi.

L’Argentin a accompagné son message de deux photos. Sur la première, il pose tout sourire au côté de Maradona. Sur la seconde, les deux hommes se saluent respectueusement. Les deux génies argentins ont pourtant eu des rapports tendus. Petit, gaucher et insaisissable dribbleur comme le «Pibe de Oro», Messi a été comparé très tôt à Maradona. «La Pulga» a même poussé le mimétisme jusqu’à reproduire la chevauchée fantastique de l’ancien napolitain en quart de finale de la Coupe de monde 1986 lors d’un match de Coupe du roi en 2007 et inscrire un but de la main quelques mois plus tard.

Mais ses performances avec l’Argentine ont toujours fait débat au pays. Et Diego Maradona, qui a été le sélectionneur de l’Albiceleste (2008-2010) et de Lionel Messi, ne l’a pas épargné avec plusieurs sorties virulentes. Il a notamment reproché à son compatriote, qui a perdu trois finales en trois ans avec l’Argentine (Coupe du monde 2014, Copa América 2015 et 2016), de manquer de caractère dans les rencontres décisives comme en 8e de finale face à la France lors du Mondial 2018 en Russie.

«C’est inutile de vouloir faire un chef d’un homme qui va aux toilettes 20 fois avant un match», avait-il lâché, ajoutant que hors du terrain, Messi préfère «jouer à la Playstation plutôt que parler aux joueurs». Quelques semaines plus tard, il a tenté d’apaiser les tensions, assurant n’avoir rien contre le joueur du FC Barcelone. «Moi, Messi, je l’adore !»