Diego Maradona : les frasques d'un personnage mythique du football

Un footballeur, un entraineur, un homme, mais aussi et surtout un personnage emblématique des dernières décennies footballistiques. Décédé ce 25 novembre, Diego Maradona aura plus que quiconque marqué les esprits par ses frasques sur et en dehors des terrains. Une dimension indissociable du joueur qu'il était.

1982 : un coup de pied irresponsable

Un coup de sang qui restera dans les mémoires. Alors que son Argentine est en train de perdre 3-0 contre le Brésil, rival de toujours, Diego Maradona perd son sang-froid. Juste après un pied très haut de Joao Batista sur l'un de ses coéquipiers, l'Argentin s'empresse d'assener un coup très violent dans le ventre du Brésilien. Carton rouge logique pour le numéro 10.

1984 : bagarre générale contre Bilbao

Le 5 mai 1984 restera dans les mémoires comme l'une des scènes les plus violentes du football espagnol. Le FC Barcelone de Maradona affronte Bilbao en finale de Coupe du Roi. Ciblé par les défenseurs, et certainement très irrité par la défaite de son équipe, l'Argentin vrille et déclenche une bagarre générale. D'un coup de pied tout droit sorti d'un film de karaté, il assomme le gardien adverse Andoni Goikoetxea et se lance à l'assaut d'autres joueurs. Il s'agira de son dernier match au FC Barcelone.

1986 : la main de dieu

Cette scène représente la malice et le génie du joueur argentin pour certain, son vice et manque de fair-play pour d'autres. Lors de la Coupe du monde 1986, Maradona semble marquer un but de la tête face à l'Angleterre, mais le ralenti montrera que c'est sa main qui a aidé le ballon à rentrer dans le but. L'Argentine remporte finalement le quart de finale 2-1, et ce geste sera surnommé la «main de Dieu» par les admirateurs du joueur.

1991 : contrôle positif

Cet épisode marque définitivement le déclin dans la carrière de Maradona. Le 29 mars 1991, quelques jours après une défaite dans le championnat italien avec son équipe de Naples, il est contrôlé positif à la cocaïne. Il sera suspendu 15 mois. S'il ne nie pas avoir consommé cette drogue, il promet que ce n'était pas pour améliorer ses performances : «je ne me suis jamais drogué pour gagner un match, ni joué sous les effets de stimulants. Le reste appartient à ma vie privée». Il ne rejouera plus avec le maillot de Naples.

2009 : insultes en conférence de presse

Ce n'est pas un secret, la carrière de Diego Maradona en tant qu'entraineur n'est pas un succès retentissant. Si le joueur restera dans toutes les têtes, ses échecs sur les bancs sont bien plus nombreux que ses réussites. En 2009, après un parcours difficile, sa sélection argentine parvient malgré tout à se qualifier pour la Coupe du monde en Afrique du Sud. En conférence de presse, il décide alors de s'en prendre à la presse, très critique de ses choix : «A ceux qui n'ont pas cru en nous, je demande pardon aux dames, qu'ils me la sucent et continuent à me sucer». Une sortie qui lui vaudra une suspension de deux mois par la FIFA. L'Argentine perdra finalement 4-0 contre l'Allemagne en quart de finale de la Coupe du monde, et le sélectionneur se fera licencier quelques jours plus tard.

2014 : Violence contre sa compagne

En 2014, c'est la vie privée de Diego Maradona qui est dans tous les médias, alors que son ancienne compagne Rocio Oliva l'accuse de violences domestiques. Elle diffuse une vidéo filmée avec son téléphone portable dans laquelle l'on voit l'ancien footballeur, visiblement ivre, asséner quelques coups. «Arrête de frapper Diego», demande la jeune femme. L'Argentin s'est défendu en assurant vouloir simplement s'emparer du téléphone.

2018 : Une Coupe du monde infernale

Lorsque Diego Maradona est présent à un match, une caméra sera forcément braquée sur lui. Cela n'empêche pas l'Argentin de se comporter comme bon lui semble, comme lorsque la sélection de Lionel Messi affronte le Nigeria à l'occasion de la Coupe du monde 2018. L'on a pu y voir l'ancienne légende somnoler, puis faire un malaise. Mais à la fin du match, lorsque l'Argentine inscrit son second but, il se lève de son siège pour adresser des doigts d'honneur en direction de la foule. Cette scène avait été vue, pour beaucoup d'observateurs, comme le dernier exemple de la déchéance de Diego Maradona.