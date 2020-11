Diego Maradona : les plus beaux buts du «Pibe de Oro»

Légende du football, Diego Maradona est décédé mercredi à l'âge de 60 ans. Considéré comme le joueur le plus talentueux de l'histoire, El «Pibe de Oro» a inscrit des buts collector. Voici ses plus beaux.

La main de Dieu

Le premier but auquel on pense est évidemment cette réalisation en quarts de finale de la Coupe du monde 1986 contre l'Angleterre. Ce 22 juin, dans le stade Azteca de Mexico, Diego Maradona inscrit un but de la main alors que les deux nations étaient à 0-0. «J'ai marqué un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu», dira-t-il après le match.

Le but du siècle

C'est contre ces mêmes Anglais, dans le même match (quarts de finale de la Coupe du monde 1986) que le célèbre n°10 de l'Albiceleste allait inscrire ce qui allait être renommé le «but du siècle». Maradona, parti de sa moitié de terrain, passera en revue la moitié de l'équipe de Three Lions. Légendaire.

Le bijou contre les Diables Rouges

1986 a été la Coupe du monde de Diego Maradona. Après l’Angleterre, El Pibe de Oro a inscrit un doublé de demi-finale contre la Belgique. Un piqué d’abord puis il a ensuite effacé quatre défenseurs pour tromper le gardien d’une frappe incroyable et imparable surtout.

Le coup franc sublime contre… Boca

Avant d’être la grande star et la légende de Boca Juniors, Diego Maradona évoluait à Argentinos Juniors. Et en 1981, il a réalisé un match sensationnel contre son futur club. Buteur sur penalty, il a ensuite inscrit un coup franc magnifique dans un match où il terminera avec un quadruplé.

Le but qui le représente le plus

Sur la lancée de sa Coupe du monde 1986 en or, Diego Maradona va ouvrir la saison 1986-1987 du championnat d’Italie de la plus belle des manières lors d’un Naples-Brescia. Aux 20 mètres, «El Diez» contrôlait de la poitrine et allait dribbler la défense adverse puis marquer d’une frappe du gauche. Un but sublime techniquement parlant qui reflète tout son talent.

Un lob à l'aveugle sublime

Le 24 février 1985 contre la Lazio, Diego Maradona, arrivé à Naples l’été précédent, inscrivait un triplé encore dans les mémoires. Après une mauvaise relance d’un défenseur, l’Argentin va réaliser un geste dont lui seul à le secret avec un lob des 30 mètres tout en déséquilibre.