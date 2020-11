Gignac, Zidane, Bielsa, Mbappé… tous les nommés des trophées Fifa The Best

La Fifa a dévoilé mercredi les nommés pour les trophées The Best. Parmi eux se trouvent les Français Zinédine Zidane, Kylian Mbappé, Wendie Renard ou encore André-Pierre Gignac.

En parallèle du Ballon d’Or, qui ne sera pas décerné cette année, la Fifa a lancé depuis quelques années ses propres trophées par catégories. Du meilleur joueur à la meilleure joueuse en passant par les meilleurs entraîneurs et le plus beau but de l’année (le fameux prix Puskas), l’instance internationale fait ses remise des Césars. Et comme toujours, elles diffusent quelques semaines avant les nominés.

Cette année, plusieurs français sont nommés. On trouve ainsi Kylian Mbappé, Wendie Renard, Delphine Cascarino, Sarah Boudhaddi, Zinédine Zidane, Jean-Luc Vasseur ou encore André-Pierre Gignac, qui s'éclate au Mexique. Voici les listes par catégories.

Joueur de l’année

Thiago Alcantara (Bayern/Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Sadio Mané (Liverpool)

Kylian Mbappé (PSG)

Leo Messi (FC Barcelone)

Neymar (PSG)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Joueuse de l’année

Lucy Bronze

Delphine Cascarino

Caroline Hansen

Pernille Harder

Jennifer Hermoso

Sam Kerr

So-Yun Ji

Saki Kumagai

Dszenifer Marozsan

Vivianne Miedema

Wendie Renard

Entraîneur (équipe masculine) de l’année

Marcelo Bielsa

Hans-Dieter Flick

Jürgen Klopp

Julen Lopetegui

Zinédine Zidane

Entraîneur (équipe féminine) de l’année

Lluís Cortés

Rita Guarino

Emma Hayes

Stephan Lerch

Hege Riise

Jean-Luc Vasseur

Gardien de l’année

Alisson Becker

Thibaut Courtois

Keylor Navas

Manuel Neuer

Jan Oblak

Marc-André ter Stegen

Gardienne de l’année

Ann-Katrin Berger

Sarah Bouhaddi

Christiane Endler

Hedvig Lindahl

Alyssa Naeher

Ellie Roebuck

Prix Puskas (but de l’année)

Shirley Cruz

Giorgian De Arrascaeta

Jordan Flores

André-Pierre Gignac

Sophie Ingle

Zlatko Junuzović

Hlompho Kekana

Son Heungmin

Leonel Quiñónez

Luis Suárez

Caroline Weir