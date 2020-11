Le jour où Maradona a failli signer à l’OM

La légende du football argentine Diego Maradona, disparue ce mercredi, avait voulu rejoindre l’OM. Au printemps 1989, l’OM manœuvre pour faire venir la star. Malgré la volonté de Maradona, le transfert n’a finalement pas eu lieu.

A cette époque, «El Pibe de Oro» (le gamin en or) est âgé de 29 ans. Il évolue au sommet de son art dans le club de Naples, en Italie. Un club qu’il a ramené sur le devant de la scène transalpine mais également européenne.

Pourtant, son aventure italienne s’essouffle et l’Argentin veut changer d’air : «le président (Corrado) Ferlaino m'avait dit que, si on décrochait la Coupe d'Europe (la Coupe de l'UEFA remportée face au VfB Stuttgart), il me laisserait partir», avait-t-il confié à France Football dans un entretien paru le 26 octobre dernier.

«Même Maradona gros, je rêve de le voir un jour sur la pelouse du Vélodome».

Bernard Tapie, qui a pour ambition de remporter la Coupe d’Europe avec l’OM, a vent de cette opportunité et va la saisir. En compagnie de son directeur sportif Michel Hidalgo, il part à la rencontre de Maradona à Milan.

«Les dirigeants de Marseille m’ont contacté et m’ont proposé de doublé mon salaire», a-t-il ajouté. Cette année-là, Bernard Tapie ne cache pas ses intentions de recruter le joueur et dévoile même sur Téléfoot le montant du salaire : 20 millions de francs (environ 3 millions d’euros). Un énorme contrat pour l’époque.

Mais pour le dirigeant olympien, cette somme est une bagatelle. Il balaie d’un revers de main les critiques sur le poids de la star argentine et dégaine à Roger Zabel : «Même Maradona gros, je rêve de le voir un jour sur la pelouse du Vélodome».

Un rêve qui a pris fin quand Maradona s’est rendu dans le bureau du président de Naples. «Une fois que je suis retourné à Naples (la réunion a eu lieu à Milan), j'ai dit à Ferlaino : "Merci président pour toutes ces belles années, je m'en vais." À ce moment-là, il a commencé à faire l'idiot, comme s'il ne comprenait pas, et il a fait marche arrière. Fin de l'histoire», a confié la légende argentine à France Football.

Finalement, Bernard Tapie parvient à décrocher la Coupe d’Europe tant attendue en 1993 et sans la star argentine.