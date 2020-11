Mort de Diego Maradona : réactions et hommages se multiplient

La disparition de Diego Maradona a suscité une vive émotion, bien au-delà de l'Argentine et des supporters de football. «El pibe de oro», considéré comme l'un des meilleurs joueurs de foot de tous les temps, était devenu une icône populaire, comme le montrent les nombreux messages d'affection envers le champion du monde argentin.

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A

We're joining the footballing world in saying farewell to one of the absolute greats.





RIP Diego Maradona pic.twitter.com/n16SGF3KXn

— Manchester City (@ManCity) November 25, 2020