OM-Porto : le scenario qui peut qualifier Marseille

Avec trois défaites au compteur, l’OM, qui reçoit Porto mercredi lors de la 4e journée de la Ligue des champions, peut tout de même encore espérer se qualifier pour les 8es de finale.

Aucun point et aucun but inscrit après les matchs aller de la poule C pour Marseille qui est en passe d’entrer tristement dans l’histoire en cas de défaite contre les Portugais au Vélodrome (13e défaite consécutive, du jamais). Mais le club phocéen, qui pensera d’abord à sauver son honneur en décrochant au moins un nul, peut encore réaliser un exploit lors des matchs retour.

Les Olympiens, qui ont une différence de buts de -7, devront prendre exemple sur l’Atalanta Bergame la saison dernière. Les Italiens, qui avaient atteint les quarts de finale (battus par le PSG), avaient enchaîné trois défaites avant de faire un nul et deux victoires. 7 points suffisants pour se qualifier.

Marseille qui reçoit Porto et l’Olympiakos, puis terminera par un déplacement à Manchester City, qui sera peut-être qualifié dès ce mercredi soir, peut donc encore espérer. Les hommes d’André Villas-Boas, assez catastrophiques depuis le début de leur campagne européenne, savent donc à quoi s’en tenir. Si cela paraît assez compliqué, on ne sait jamais.