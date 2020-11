Vidéo : Quand Diego Maradona dirigeait son premier entrainement devant plus de 30 000 fans à La Plata

En septembre 2019, Diego Maradona avait été nommé à la tête de Gimnasia La Plata. Et pour son tout premier entrainement avec son nouveau club, l’enfant terrible du football avait été accueilli par plus de 30 000 fans en délire.

Le stade del Bosque, dans la ville de La Plata, à 60 km de Buenos Aires, avait offert un spectacle des plus fous pour le «Pibe de Oro». S’il n’était pas reconnu comme un excellent entraîneur (passage raté notamment sur le banc de l’Argentine), Diego Maradona n’en était pas moins vue comme un Dieu.

Au Gimnasia y Esgrima La Plata, nom complet de la formation, il était en effet attendu comme le messie malgré un palmarès qui n’a jamais décollé. Une heure après l’annonce de son arrivée, des centaines de supporters s'étaient agglutinés devant le siège du club pour s’abonner. Un millier de nouveaux membres avaient été enregistrés en quelques heures.

«On va se donner corps et âme pour le Lobo (le Loup, un des surnoms de cette équipe)», avait déclaré la légende du football au moment de sa nomination comme entraîneur. Et l'aventure a failli tourné court. A peine deux mois après son intronisation, il avait décidé de démissionner avant de finalement revenir sur sa décision 48 heures plus tard.