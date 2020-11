Boxe : le jour où Diego Maradona a disputé un combat

Légende du football, Diego Maradona, décédé mercredi à 60 ans, était également un très grand fan de boxe. Et il a même combattu.

C’était en effet arrivé un soir d’avril 1996 pour une exhibition. Lors de l’anniversaire des 15 ans de la victoire de Santos Laciar (contre le Sud-Africain Peter Mathebula en mars 1981 pour le titre WBA des mouches), «Falucho», le surnom du boxeur argentin, avait réclamé un combat avec El Pibe de Oro.

Alors joueur de Boca Juniors, qui lui a donné l’autorisation en pleine saison, Diego Maradona avait bien évidemment accepté cette exhibition de trois rounds. L’affrontement, dont les recettes ont été reversées, a alors eu lieu en avril 1996 au General Paz Junior’s Club de Cordoba, en Argentine.

Du haut de ses 75,3 kg (contre 61,45 à Santos Laciar), Maradona est monté sur le ring avec une protection sur la tête et un short aux couleurs de Boca. Si sa technique n’était pas forcément «propre», il a régalé le public jusqu’à s’en prendre gentiment à l’arbitre.

La boxe et Diego Maradona, c’est une grande histoire. L’Argentin, champion du monde 1986, avait notamment rencontré Mike Tyson au Festival de Cannes en 2008 et l’avait interviewé dans son émission «La Noche Del 10 ».

Le boxeur américain, qui remontera samedi sur le ring pour un combat exhibition Roy Jones j, lui a d’ailleurs rendu hommage sur Twitter.

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas

— Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020