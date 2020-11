Joe Joyce : Tony Yoka, invincibilité… Tout savoir sur l'adversaire de Daniel Dubois

Joe Joyce, qui affrontera samedi Daniel Dubois, dans un choc 100% britannique entre deux talentueux boxeurs invaincus chez les poids lourds, possède un profil assez atypique.

Sur la planète boxe, c'est un peu un extraterrestre. Agé de 35 ans, il est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs actuels mais a percé sur le tard. Avec 11 victoires en autant de combats, le natif de Londres figure dans le Top 15 mondial et a l’occasion, avec cet affrontement incroyable, de montrer à toute la planète ce dont il est capable.

Car Joe Joyce, né d’un père irlandais d’origine écossaise et d’une mère d’origine nigériane, a commencé la boxe assez tard. A la différence de ses concurrents, lui a pris le chemin des rings à… 22 ans. Initialement dans l’athlétisme, il s’en est éloigné à cause des blessures pour finalement enfiler les gants.

Et il s'est rapidement fait un petit palmarès chez les amateurs. Le titre aux championnats ABA 2012, le bronze aux championnats d’Europe 2013, une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth (2014), le titre aux Jeux européens à Bakou (2015), puis l’argent aux Jeux olympiques de 2016 à Rio après une défaite contre le Français Tony Yoka.

Joe Joyce's coach wears platform shoes during training sessions, but there's a method to the madness #NoFilterBoxing pic.twitter.com/dGtuDn2plD — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 25, 2020

C’est seulement à 31 ans que Joe Joyce, surnommé le Mastodonte (1,97m), a découvert le monde professionnel. Après une entrée en lice réussie contre son compatriote Ian Lewison en octobre 2017, il a enchaîné ensuite avec 10 victoires dont deux dernières contre l’Américain Bryant Jennings et l’Allemand Michael Wallisch.

Désormais, l’invincible Joe Joyce, qui possède, en plus de ses coups puissants, un diplôme en beaux-arts de l'Université de Middlesex et qui a exposé à l’Art des Olympiens, va se confronter à celui qui est considéré comme le futur de l’Angleterre et de la catégorie des poids lourds, Daniel Dubois.

