Kilian Jornet : La star de l'ultra trail abandonne après dix heures de course

C'était un défi hors du commun. Kilian Jornet a finalement stoppé sa tentative de courir pendant 24 heures non stop, après dix heures de course, vendredi 28 novembre.

Après avoir effectué 134,8 kilomètres en un peu plus de dix heures, des douleurs thoraciques aiguës et des vertiges ont forcé l'athlète espagnol à renoncer. Prévue le week-end précédent, la course avait dû être repoussée en raison de mauvaises conditions météorologiques.

Thanks to all for your support. During the run I felt a sudden sharp chest pain and needed to spent the night on observation. Races sometimes don’t go well...so it is a good excuse to try it again ;) pic.twitter.com/EjLrYdis4n — kilian jornet (@kilianj) November 28, 2020

«Je me sentais plutôt bien, avec des hauts et des bas classiques d’une longue course comme celle-ci », a expliqué Kilian Jornet. «Mes jambes se sentaient bien, et puis, tout à coup, j’ai ressenti deux douleurs intenses dans ma poitrine et j’ai commencé à avoir des vertiges et à être très épuisée. Les médecins sont venus me voir et m’ont dit qu’il valait mieux aller à l’hôpital. »

Yiannis Kouros conserve donc son incroyable record, établi en 1997. Le Grec a parcouru une distance des 303,506 kilomètres en 24 heures. Cela représente un total étourdissant de 759 tours de piste, à une allure moyenne au kilomètre de 4’45.

Touché à un mollet et au tibia, Kilian Jornet avait eu une préparation quelque peu tronquée. Mais il n’en demeure pas moins motivé. Comme à chaque fois que l'Espagnol, davantage habitué aux parcours en pleine nature et aux dénivelés importants, se lance un nouveau challenge.