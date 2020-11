Kilian Jornet : La star de l'ultra trail va tenter de courir pendant 24 heures d’affilée

Un défi hors du commun. A son image. C’est en Norvège, sur la piste d'athlétisme de Mandalen, longue de 400 mètres, que Kilian Jornet va tenter, ce vendredi, à partir de 10h30, de courir pendant 24 heures non stop.

Prévue le week-end dernier, sa tentative avait dû être repoussée en raison de mauvaises conditions météorologiques. Mais rien ne semble pouvoir, cette fois, empêcher la star de l'ultra trail de partir à l’assaut de Yiannis Kouros. Le Grec détient pour le moment le record, avec une distance des 303,506 kilomètres parcourus en 24 heures. Cela représente un total étourdissant de 759 tours de piste, à une allure moyenne au kilomètre de 4’45.

«Ça fait tellement de kilomètres que je n’arrive même pas à me le représenter», a confié Jornet, qui va essayer de se baser sur les temps de Kouros pour accomplir son défi. «J’ai vu les temps intermédiaires de Yiannis, je vais essayer de m’y tenir aussi longtemps que possible», a ajouté l’athlète de 33 ans.

Touché à un mollet et au tibia, Kilian Jornet a eu une préparation quelque peu tronquée. Mais il n’en demeure pas moins motivé. Comme à chaque fois que l'Espagnol, davantage habitué aux parcours en pleine nature et aux dénivelés importants, se lance un nouveau challenge.

«Ce qui me motive, c’est sortir de ma zone de confort, essayer des choses différentes et voir ce dont je suis capable, qu’il s’agisse de grimper à haute altitude ou, dans le cas présent, de courir sur terrain plat, a-t-il expliqué. C’est amusant de découvrir les différentes choses que je peux faire.» Même si son défi s’annonce «complétement dingue». Mais pas forcément insurmontable quand on s’appelle Kilian Jornet.

Starting this Friday at 10.30, I'll try to run 24 consecutive hours on the local track in Norway. Tune in on @SalomonRunning channels and watch the livestream at https://t.co/rkoJioGZ1R #KilianPhantasm24h pic.twitter.com/6y1rdl01oT

