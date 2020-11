Vendée Globe 2020 : classement, Virtual Regatta, quarantièmes rugissants... l'avis de Christopher Pratt, co-skipper Charal

Remplaçant de Jérémie Beyou sur le Vendée Globe 2020, le skipper professionnel Christopher Pratt, aussi entrepreneur chez Marsail, ne participe pas cette année à la reine des courses au large en solitaire. Il n’en demeure pas moins un observateur averti et livre chaque semaine à CNEWS son éclairage sur le déroulé sur ce tour du monde à la voile qui s'annonce historique.

«La troisième semaine s’achève sur ce Vendée Globe décidément surprenant ! L’avarie majeure de structure du Boss, les calmes de Sainte-Hélène qui propulsent une nouvelle fois le roi Jean sur le podium et rendent insomniaques les joueurs en ligne, et enfin l’étrange rupture de foil de Thomas Ruyant, ouvrent un boulevard au dernier favori épargné par les gros pépins techniques, Charlie Dalin.

Météo

L’anticyclone de Sainte-Hélène joue les trouble-fête. Cela fait presque trois jours que les leaders sont fortement ralentis au milieu de l’Atlantique Sud. Le record de l’épreuve est sans doute en train de s’envoler ici.

Depuis quelques heures, les premiers de cordée vont enfin entrer dans les mers du sud. La transition sera brutale, saisissante, entre l’ambiance « soleil - maillot de bain » de l’Atlantique Sud et le froid, les vagues et les vents violents des Quarantièmes rugissants. Samantha Davies et Louis Burton ont, les premiers, récupéré les vents d’ouest au sud de notre fameux anticyclone en fin de journée mercredi, grâce à leur option Ouest. Ils devraient être les grands gagnants de cette partie d’échecs.

Si le groupe du milieu de classement s’est rapproché des leaders, les derniers ont subi un pot-au-noir pénible dont ils sont enfin sortis jeudi ! Je ne sais que trop bien ce que l’on ressent englué pendant des jours autour de l’équateur.

Pour Jérémie Beyou la situation semble s’améliorer. Il devrait pouvoir faire une route assez Est et rapide vers le Brésil dans les prochains jours. Je le vois se rapprocher du «groupetto» en fin de semaine prochaine.

Avaries

Ces conditions légères ont permis à tous et toutes de se reposer un peu avant l’entrée dans les mers du sud, mais surtout de faire un check-up complet du bateau. C’est en faisant ce tour du propriétaire qu’Alex Thomson a découvert une avarie de structure à l’avant de son monocoque à foils. Une des cloisons avant du bateau s’était fissurée en plusieurs endroits. Cette cloison, qui joue un rôle essentiel pour que le voilier ne se casse pas sous les coups de boutoir des vagues, permet également à Thomson d’utiliser ses voiles d’avant sans que le pont du bateau ne s’arrache. En d’autres mots, difficile de s’en passer !

Mercredi, c’est Thomas Ruyant qui annonçait que son foil bâbord (gauche) était irrémédiablement endommagé. Une annonce triste autant que surprenante puisque ce foil a été peu utilisé depuis le départ. Cette perte risque de fortement le handicaper pour sa remontée de l’Atlantique, celle-ci s’effectuant essentiellement en tribord (vent venant de la droite) et donc avec le foil bâbord dans l’eau.

Après moins de 20 jours de mer, cinq des sept grands favoris disposants de montures de dernière génération ont connu des avaries majeures. Corum a été contraint à l’abandon. Charal et l’Occitane sont hors-jeu. Hugo Boss et LinkedOut ont eu des avaries majeures, rédhibitoire pour Ruyant ; en suspens pour Thomson car nul ne sait si ses réparations vont résister aux mers du sud. Ces nouveaux foilers sont-ils trop fragiles ? Je ne le pense pas. S’il est vrai que nous manquons encore de recul pour fiabiliser pleinement ces machines, je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils sont l’avenir de cette classe ! Il faut comprendre qu’aucun sport mécanique n’a doublé sa vitesse en moins de 20 ans comme nous venons de le faire !

Classement

Cet enchainement incroyable de problèmes techniques importants chez ses principaux adversaires propulse Charlie en tête de flotte avec une avance intéressante à l’entrée des mers du sud. La route est encore très longue, mais il devrait pouvoir, comme il le fait depuis le départ ménager sa monture dans les prochaines semaines tout en restant confortablement installé en tête de flotte. S’il est bien dommage pour nous, spectateurs, de ne pas voir la bataille des chefs, cela laisse la porte ouverte aux outsiders tels que Kevin Escoffier, Samantha Davies ou encore Boris Herrmann pour une place sur le podium, voire pour rêver à une victoire !

Virtual Regatta

Je dois vous avouer que je ne suis pas du tout un adepte des jeux vidéos. Et… honte à moi, je n’ai même jamais joué à Virtual Regatta. Je crois toutefois que je vais m’y mettre, car impossible de passer à côté d’un tel phénomène ! Début novembre, plus de 900 000 joueurs se sont eux aussi lancés dans un tour du monde, certes virtuel mais quand même ! Je trouve génial que cela soit une porte d’entrée vers notre sport, le faire connaitre et surtout comprendre. Désormais, les outils que nous utilisons pour élaborer notre stratégie en mer sont accessibles à tous. Cela permet à ceux qui ont envie de jouer la gagne virtuelle de se mettre réellement dans nos bottes ! Ils peuvent « faire tourner des routages » - comprenez lancer ses simulations de route grâce aux fichiers gribs (c’est-à-dire des données de prévisions météo) - exactement comme nous le faisons à bord. D’ailleurs de grands navigateurs comme Armel Le Cleac’h, Loïck Peyron ou encore François Gabart participent à la course virtuelle et se prennent au jeu. C’est très sympathique pour les joueurs de tous horizons de pouvoir se confronter à ces légendes de la course au large par écran interposé.

Coup de gueule

La rupture du foil de Thomas qui nous prive de la suite d’un super mano à mano avec Charlie.

Coup de cœur

La réparation du Boss, expliquée et filmée de bout en bout. On y voit un skipper incroyable de résilience, d’optimisme et de détermination. Il faut comprendre que l’avarie subie par Thomson était vraiment sérieuse et que rares sont les marins capables de gérer une telle réparation impliquant un grand savoir-faire dans le domaine du composite. Comme à son habitude, il explique, il filme toujours avec le sourire, je dis bravo !»