Ligue 1 : Marseille l'emporte face à Nantes (3-1), et signe sa 4e victoire d'affilée

L'Olympique de Marseille reprend des couleurs et gagne quelques places au classement provisoire du championnat français. Humilié et déjà éliminé en Ligue des champions, le club a remporté une quatrième victoire d'affilée en Ligue 1 aux dépens de Nantes (3-1) samedi au stade Vélodrome, lors de la 12e journée.

L'équipe d'Andre Villas-Boas, qui compte deux matches en retard, passe provisoirement de la 6e à la 3e place, à une longueur de Lille (2e) qui joue dimanche à Saint-Étienne, et trois du PSG qui accueille Bordeaux en soirée (21h00). Les buts Marseillais ont été marqués par Thauvin (2e), Payet (35e) et Benedetto (60e s.p.), son premier but de la saison toutes compétitions confondues, Nantes ayant réduit la marque par Blas (73e).