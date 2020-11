Equipe de France féminine : Coco-virus, adjudant-chef… les surnoms des Bleues données à Corinne Diacre

L’équipe de France féminine a décroché son billet pour l’Euro 2022. Mais la victoire acquise contre l’Autriche (3-0) et la qualification n’ont pas apaisé les tensions entre les Bleues et Corinne Diacre, affublée de plusieurs surnoms.

Ce dernier rassemblement de l’année a donné lieu aux retrouvailles entre la sélectionneuse et la capitaine Amandine Henry. Non appelée lors du précédent stage à Clairefontaine, la Lyonnaise avait sévèrement remis en cause le management de l’ancien coach de Clermont, notamment pendant la Coupe du monde 2019 en France, dans une interview au Canal Football Club.

Elle avait également demandé une explication. Mais celle-ci attendra. «Pour le moment, la priorité c’est le groupe France et ce qui se passe sur le terrain», a lâché Diacre la veille de la rencontre contre les Autrichiennes.

Et la sortie à l’heure de jeu, vendredi, d’Amandine Henry, visage fermée, est venue prouver que les tensions étaient toujours vives entre les deux femmes. Elles se seraient d’ailleurs accrochées quelques heures avant le match. «Dans la vie, tout se paie», aurait lancé Diacre à Henry devant des joueuses stupéfaites par cette charge.

«Tu me menaces», lui aurait rétorqué la milieu de terrain selon des informations confirmées par l’AFP par une source proche du vestiaire lyonnais, qui assure que Diacre fait tout pour «dégoûter certaines joueuses» et les pousser à s’éloigner volontairement de la sélection.

Dans cette ambiance plus que tendue, elles seraient une majorité à se plaindre de la technicienne de 46 ans, au point de la surnommer «coco-virus», «adjudant-chef», «dragon» ou encore pire… Et c'est dans ce contexte pesant que les Bleues se préparent pour disputer le dernier match de l’année, mardi, à Vannes contre le Kazakhstan. Avant la grande explication tant attendue ?