F1 : Le spectaculaire accident de Lance Stroll à Bahreïn (vidéo)

Nouvelle frayeur au Grand Prix de Bahreïn. Quelques instants après le second départ, consécutif au terrible crash de Romain Grosjean, la course a été émaillée par l’accident de Lance Stroll, dont la monoplace a été retournée.

Plus de peur que de mal pour le Canadien. Au milieu de plusieurs monoplaces, Lance Stroll a été percuté par Daniil Kvyat, déjà impliqué dans le crash de Grosjean.

Sa voiture s’est retrouvée à l’envers avec les roues en l'air, mais Stroll, protégé par le halo de sécurité, a pu s’extraire de son baquet sans difficulté et rejoindre son stand sans la moindre blessure.

Le Russe, responsable de l’accrochage, a écopé de dix secondes de pénalité, alors que la course a dû à nouveau être neutralisée pendant de longues minutes pour nettoyer la piste.

The moment Stroll's world got turned upside down #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/LZkf9WqjPt

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020