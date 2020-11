Maradona : Naples joue avec un maillot «argentin» contre la Roma en hommage au «Pibe de Oro»

L'équipe de Naples portait ce dimanche soir contre la Roma un maillot rappelant celui de l'Argentine, avec des rayures verticales bleues et blanches, en hommage à Diego Maradona, décédé mercredi à l'âge de 60 ans.

Comme pour tous les matches du week-end en Italie, une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi et le portrait de Maradona projeté sur l'écran géant du stade San Paolo, théâtre des exploits de la star argentine pendant sept saisons, entre 1984 et 1991.

Le jeu a également été interrompu à la 10e minute pour un ultime hommage, joueurs et encadrement applaudissant pendant une minute à la mémoire de l'Argentin avant de reprendre le jeu.

Jeudi soir en Ligue Europa contre les Croates de Rijeka, au lendemain du décès de Maradona, les joueurs de Naples avaient tous revêtu le N.10 de Maradona, un numéro qui n'est plus attribué dans le club depuis des années, pour la minute de silence.

Cette fois, contre la Roma, ils ont porté y compris pendant le match une tenue inédite, inspirée par celle de l'équipe nationale d'Argentine, avec un maillot rayé, un short noir et des bas bleus.

Napoli honor Diego Maradona with a shirt that combines the best of Argentina and Naples pic.twitter.com/uRu238eUQJ — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 29, 2020

Oh le magnifique le maillot de Naples ce soir en hommage à Maradona pic.twitter.com/7iFt5lL7Pp — SiMo (@_Si_Mo) November 29, 2020

Le lancement de ce nouveau kit, dédié à Maradona, était déjà prévu avant son décès, avait précisé dimanche matin le club.

«Il y a un an, avec Kappa (l'équipementier, ndlr), nous avons pensé à un maillot spécial rappelant Diego Maradona, son Argentine adorée et le fort lien avec les habitants de Naples. Nous espérions que Diego puisse le voir et pourquoi pas le mettre sur ses épaules pour vibrer avec nous», a expliqué le Napoli.

«La présentation du nouveau kit était déjà prévue pour la 9e journée, à l'occasion du match Naples-AS Rome. Le maillot que les joueurs mettront ce (dimanche) soir aura une signification encore plus importante que ce qui était imaginé», avait dit le club.

Le stade San Paolo devrait être très prochainement renommé en l’honneur du joueur. Le maire de Naples a en effet proposé de donner le nom du «Pibe de Oro» à l’enceinte de la ville napolitaine.