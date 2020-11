Pape Bouba Diop, buteur lors de France-Sénégal au Mondial 2002, est mort

Pape Bouba Diop, ancien international sénégalais et célèbre pour son but victorieux contre la France lors de la Coupe du monde 2002, est décédé, a indiqué la presse locale ce dimanche.

Ancien joueur de Lens (2001-2004), le puissant milieu de terrain est décédé à l’âge de 42 ans des suites d'une longue maladie, a révélé Senego. Il avait terminé sa carrière professionnelle du côté de l'Angleterre et de Birmingham en 2014.

Il restera dans l'histoire comme le premier buteur d'un Mondial des Lions de la Teranga. Et l'équipe de France et ses supporters s'en souviennent encore. Tenants du titre, après leur triomphe à domicile en 1998, les Bleus, alors entraînés par Roger Lemerre, avaient été cueillis à froid par le Sénégal de Bruno Metsu.

Et c'est Pape Bouba Diop qui avait inscrit l'unique but de la rencontre à la demi-heure de jeu. Sur un centre d'El-Hadji Diouf, le n°19 avait repris le ballon une première fois mais avait vu sa tentative repoussée par Fabien Barthez. Mais le ballon était revenu sur lui et il n'avait pas manqué l'offrande. Les Tricolores ne sont jamais revenus.

Alors que l'équipe de France a été éliminée dès la phase de poules, le Sénégal a poursuivi son aventure jusqu'en quarts de finale, battu par la Turquie. Pape Bouba Diop a terminé meilleur buteur sénégalais de la compétitions avec 3 réalisations.

Après Pape Diouf, décédé du Covid-19 en mars dernier, c'est une autre figure du football sénégalais qui disparaît en cette cruelle année 2020.