Tony Yoka-Joe Joyce : bientôt une revanche des JO ?

Après la victoire de Joe Joyce sur Daniel Dubois samedi soir, Tony Yoka a envoyé un message au Britannique pour lui proposer un combat. Une revanche après la victoire du Français aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Ce sont les deux grands gagnants du week-end et on pourrait les retrouver rapidement sur un ring. Vainqueur solide vendredi soir de Christian Hammer aux points dans un long combat, le boxeur parisien, toujours invaincu chez les professionnels (9 victoires en autant de combats), a regardé le tant attendu affrontement 100% britannique du lendemain entre Daniel Dubois et Joe Joyce, deux boxeurs invaincus.

Alors que beaucoup voyaient «Dynamite», véritable pépite des rings et annoncé comme le futur patron des poids lourds alors qu'il n'est âgé que de 23 ans, s'imposer, c'est finalement l'expérimenté et atypique «Juggernaut» (35 ans, 12 victoires en autant de combats) qui l'a emporté et infligé la première défaite à son compatriote.

De quoi donner envie à Tony Yoka (28 ans), désormais 13e mondial, de retrouver Joe Joyce (10e mondial) sur un ring prochainement. Pour rappel, le Français l'avait battu en finale des Jeux olympiques de Rio en 2016 après un final assez bouillant. «Okkkkkk @JoeJoyceBoxing lets make the olympic rematch now. I know you want it. And I know everybody want it.» («Okkkkkk @JoeJoyceBoxing faisons le match revanche olympique maintenant. Je sais que tu le veux. Et je sais que tout le monde le veut.»), a-t-il ainsi tweeté.

Si les fans et spécialistes ont été ravis d'accueillir cette nouvelle, cela ne devrait pas se faire avant l'an prochain. En effet, Tony Yoka va d'abord affronter Petar Milas prochainement pour une ceinture européenne. Alors que Joe Joyce devrait normalement se voir opposé à Oleksandr Usyk.

En tout cas, si cela devait se produire en 2021, ce combat Yoka-Joyce serait sûrement le premier très gros combat pour le boxeur français. Malheureusement, pour les fans, cela devrait se dérouler en Angleterre (si le Britannique reste invaincu). Pour Yoka, ce ne sera pas vraiment un problème.