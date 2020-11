F1 : Romain Grosjean forfait pour le prochain Grand Prix à Bahreïn

Pouvait-il en être autrement ? Victime d’un terrible accident, dimanche, au Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean ne participera pas à la prochaine course, programmée dès ce week-end, toujours sur le tracé de Shakir.

Le pilote français remontera-t-il dans une Formule 1 ? Alors qu’il ne sera pas conservé par Haas à l’issue de la saison, Grosjean ne sera pas au départ de l’avant-dernier Grand Prix de la saison, qui se tiendra à nouveau à Bahreïn, théâtre de son effroyable sortie de piste qui a failli lui coûter la vie.

Même s’il devrait pouvoir sortir, mardi, de l’hôpital, où il poursuit son «traitement des brûlures sur le dos de ses mains», il «n’est pas en mesure» de pouvoir s’aligner pour la 16e manche du championnat du monde, a fait savoir son écurie.

Il sera remplacé dans le baquet de la Haas par Pietro Fittipaldi. «Une fois que nous avons décidé que la meilleure chose à faire pour Romain était de manquer au moins une course, la décision de mettre Pietro dans la voiture était facile à prendre», a confié le patron de l’écurie américaine Guenther Steiner.

Petit-fils d’Emerson Fittipaldi, double champion du monde de F1 (1972 ,1974), le Brésilien fera ses grands débuts dans la catégorie reine du sport automobile, lui qui n’a participé qu’à des essais de présaison et à ceux réalisés après la dernière course de l’année. «Il fait partie de l’équipe depuis deux ans, il connaît bien la voiture, a assuré Steiner. C’était la bonne chose à faire et c’est évidemment une belle opportunité pour lui. Je suis persuadé qu’il fera du bon boulot, même si c’est très exigeant d’être appelé à la dernière minute.»

Âgé de 24 ans, Fittipaldi ne cache pas son appréhension de prendre le volant dans ces conditions, mais il veut confiant et prêt à relever le challenge qui lui est offert. «Bien sûr, ce ne sont pas les circonstances idéales pour commencer à courir en F1, mais je suis très reconnaissant à toute l’équipe de me donner cette chance. J’ai été très présent auprès de l’équipe durant toute la saison, au bord de la piste et dans le simulateur, je connais donc bien toutes les procédures sur un Grand Prix, a-t-il confié. Cela va être un défi très excitant pour moi.»

Un défi qui pourrait s’étendre jusqu’à la dernière course de la saison, début décembre, à Abu Dhabi. A moins que Romain Grosjean ne soit rétabli à temps pour pouvoir faire ses adieux à la Formule. 1