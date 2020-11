NBA : le rebond inattendu de Nicolas Batum aux Clippers

De la réserve à la lumière. Après deux derniers exercices compliqués avec Charlotte à lutter pour rallier les playoffs, Nicolas Batum devrait s’engager avec les Clippers de Los Angeles et viser le titre dès cette saison.

Les Bucks, les Warriors et les Raptors faisaient partie des franchises intéressées par la venue de «Batman», libéré le week-end dernier de sa lucrative dernière année de contrat à 27 millions de dollars (22.5 millions d’euros) avec Charlotte. Les Clippers devraient donc s’adjuger les services du capitaine des Bleus, a rapporté le toujours très bien renseigné Shams Sharania de The Athletic.

Multiple contenders made plans to pursue Batum once the Hornets made clear he could be waived. The Clippers are set to receive the versatile veteran forward. https://t.co/gohCOCFsJW

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 29, 2020