Premier League : Edinson Cavani suspendu pour un message raciste ?

Des ennuis pour Edinson Cavani ? La Fédération anglaise de football a ouvert une enquête après la publication, dimanche, d’un commentaire à connotation raciste de l’attaquant uruguayen sur son compte Instagram.

Auteur d’un doublé décisif, qui a permis aux Red Devils de renverser, dimanche, Southampton dans le championnat d’Angleterre (2-3), l’ancien Parisien a reçu de nombreux messages de félicitations de supporters mancuniens sur les réseaux sociaux. Pour remercier l’un d’entre eux, Cavani aurait écrit «Gracias negrito». Un message qui pourrait lui valoir plusieurs matchs de suspension, même s'il l'a rapidement supprimé.

Devant l’ampleur prise par ces propos outre-manche, le club anglais a tenu à défendre son joueur en expliquant que le mot avait été utilisé avec une intention amicale et qu’il était doté d’une connotation différente en Amérique du Sud. Cela suffira-t-il à Edinson Cavani pour éviter une suspension ?

Avant le début de la saison, la Fédération avait été très claire à ce sujet. Elle avait publié des consignes de lutte contre les comportements et propos racistes ou discriminatoires. Et les infractions sur les réseaux sociaux sont passibles d’une suspension minimale de trois matchs. La saison dernière, Bernardo Silva (Manchester City) et Dele Alli (Tottenham) n’avaient pas été épargnés et avaient écopé chacun d’un match de suspension après avoir outrepassé les règles fixées par la Fédération.