Ligue des champions : l'OM bat l'Olympiakos (2-1) et met fin à sa série noire

L'OM a enfin inscrit des points en Ligue des champions en battant mardi soir l'Olympiakos Le Pirée (2-1) lors de la 5e journée de la phase de poules.

Des buts et des points, enfin ! L'Olympique de Marseille est parvenu à retrouver quelques peu le sourire sur la scène européenne et ne terminera pas la phase de poules de la C1 comme en 2013 avec zéro point. Et pourtant, les supporters y ont clairement pensé après l'ouverture du score de Mady Camara (33e). Le spectre d'une 14e défaite consécutive planait sur le Vélodrome alors que le record de 13 revers est déjà tristement en poche.

Mais heureusement en seconde période, le club phocéen allait obtenir deux pénalties que transformait Dimitri Payet (55e et 75e) pour s'offrir sa première victoire depuis 2012. Le n°10 marseillais, qui succède à Souleymane Diawara (dernier buteur marseillais), en profitait pour inscrire, à 33 ans et après 20 matchs dans cette compétition, ses deux premiers buts.

Malgré tout, ce score reste insuffisant pour doubler les Grecs dans ce groupe C. Battu à l'aller (1-0), l'OM reste dernier suite au but de Camara. Pour espérer finir troisième de son groupe et se qualifier pour la Ligue Europa, il faudra obtenir un meilleur résultat à Manchester City, mercredi, que Le Pirée contre le FC Porto.

«On a raté le 3e but pour faire la différence et dépasser l’Olympiakos mais on avait surtout besoin de sortir de cette série. Le match était dur, ça fait du bien. Malgré le but on est revenu avec un meilleur état d’esprit. J’espère maintenant que Porto va nous aider un peu et que l’on va faire un gros match contre Manchester City. Il faudra être très bon. Ca nous fait rêver, on va jouer à fond ce match.»