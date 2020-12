Ligue des champions : Stéphanie Frappart va devenir la première arbitre à diriger un match

Désignée par l’UEFA, Stéphanie Frappart va entrer dans l’histoire mercredi en devenant la première femme à arbitrer un match de Ligue des champions.

La Française, âgée de 36 ans, sera en effet au sifflet pour la rencontre opposant la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo et le Dynamo Kiev. Elle sera assistée d’une équipe 100% masculine et française avec Hicham Zakrani et Mehdi Rahmouni comme arbitres assistants, Karim Abed comme quatrième arbitre ainsi que Benoît Millot et Willy Delajod à la vidéo.

Stéphanie Frappart, ancienne joueuse du côté de Herblay-sur-Seine (Val d’Oise), s’était déjà vu confier la Supercoupe d'Europe d’août 2019 (Liverpool-Chelsea), après avoir été la première femme au sifflet Ligue 2 (2014) puis en Ligue 1 (2019), où elle a arbitré début octobre son premier choc Lyon-Marseille.

Sur la scène européenne, celle qui a commencé à arbitrer dès 13 ans, a également été la première femme à diriger une rencontre internationale masculine officielle, avec Malte-Lettonie le 6 septembre dernier en Ligue des nations, et a arbitré ses deux premières rencontres de Ligue Europa le 22 octobre (Leicester-Zorya Louhansk) puis le 26 novembre (Grenade-Omonia Nicosie).