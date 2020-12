Mike Tyson-Evander Holyfield : «The Real Deal» d'accord pour le 3e combat

Evander Holyfield a confié mardi son envie de remonter sur les rings de boxe et d’affronter une troisième fois Mike Tyson.

Ce que tous les fans attendaient va bel et bien avoir lieu. Quelques jours après le retour réussi de son ancien rival contre Roy Jones Jr samedi à Los Angeles, «The Real Deal» (58 ans) s’est dit prêt à affronter «Iron Mike» pour un troisième combat.

«Mon équipe a essayé de faire en sorte que le combat se produise et nous n'avons eu que des excuses, a confié Evander Holyfield à Boxing Scene. Plus d'excuses. Ce combat doit avoir lieu, c'est notre héritage. Samedi dernier, tu as dit que tu étais prêt à m'affronter, alors signe le contrat et monte sur le ring, Tyson. Le monde attend ta réponse et moi je suis prêt.»

Un combat entre les deux rivaux, qui s’étaient affrontés à deux reprises (1996 et 1997) avec deux succès pour Evander Holyfield serait évidemment quelque chose d’incroyable et un événement planétaire.

«Un combat avec moi serait un événement mondial et le seul combat que quiconque veut voir est un combat entre nous», a d’ailleurs confié l’ancien patron des poids lourds avait battu à deux reprises Mike Tyson (54 ans) se faisant tout de même arracher un bout d’oreille lors du 2e affrontement.