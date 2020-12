OM-Olympiakos : enfin des points et des buts pour Marseille en Ligue des champions ?

Avec la réception de l’Olympiakos, mardi soir, en Ligue des champions, l’OM, déjà éliminé va s’atteler à sauver son honneur avant de penser à une éventuelle troisième place.

Le triste record désormais établi de 13 défaites consécutives en C1 mercredi dernier avec une nouvelle défaite contre Porto (0-2), l’Olympique de Marseille va désormais essayer d’inscrire des points avant la dernière journée et un déplacement sur la pelouse de Manchester City. Car c’est bien face aux Grecs que les Olympiens ont la possibilité de le faire.

Et en plus d’un ou trois points, l’OM va aussi essayer d’inscrire un but. Car après quatre rencontres, les «zéros» sont un peu trop nombreux dans les statistiques phocéennes dans cette phase de groupes de Ligue des champions.

Selon le scenario de la rencontre, les hommes d’André Villas-Boas, qui restent toutefois sur une belle victoire en championnat contre Nantes (3-1) avec des buts de Florian Thauvin, Dimitri Payet et Dario Benedetto et pointent à la 4e place en Ligue 1 (avec 2 matchs en moins), pourront commencer à espérer se relancer dans la course à la 3e place.

Mais pour se faire, le finaliste de l’édition 2018 devra battre l’Olympiakos de Mathieu Valbuena (présent dans le groupe mais annoncé blessé), sur un score plus large que le 1-0 concédé au Pirée dans les dernières minutes. Mais comme dit précédemment, il faudra marquer. «Comme on a été misérable en Ligue des champions, a confié le technicien portugais, Iil faut au moins sortir avec un but marqué... avec un peu plus d'un but marqué.»