«Yes We Cam !» : Emmanuel Macron appelle Jean Le Cam pour le féliciter d'avoir sauvé Kevin Escoffier

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux mardi 1er décembre au soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a appellé le navigateur breton Jean Le Cam pour le féliciter d'avoir réussi le sauvetage épique de son collègue et concurrent Kevin Escoffier.

Dans cette séquence, d'une durée totale de cinq minutes et vingt-neuf secondes, le chef de l'Etat apparaît ainsi face à l'écran d'un ordinateur portable pour un tchat vidéo dans lequel il s'enquiert, visiblement enjoué, de l'aventure des deux hommes.

«Bonjour ! Bon, ça va mieux là ?», demande Emmanuel Macron à Kevin Escoffier qui décroche à son appel. «Oui, ça va mieux», répond ce dernier, qui présente aussitôt ses excuses pour être contraint de «déroger aux règles du confinement» avec Jean Le Cam, pour une raison évidente de manque de place à bord. «Mais c'est pour la bonne cause», précise aussitôt le navigateur de 40 ans.

Yes We Cam !



Bravo @JeanLeCam pour le sauvetage de @KevinEscoffier. La solidarité avant la compétition, c’est cela le Vendée Globe. pic.twitter.com/oiiUksrw36 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 1, 2020

Ne lui en tenant pas rigueur au regard des circonstances exceptionnelles, Kevin Escoffier jusqu'alors à la troisième place du classement général du Vendée Globe s'étant trouvé en grande difficulté lundi, pris par une importante voie d'eau, Emmanuel Macron préfère en rire et continue à prendre de ses nouvelles ainsi que celles de son sauveur.

«J'ai tenu en pensant à ma femme et mes enfants»

Kevin Escoffier raconte ainsi avoir tenu environ douze heures sur son radeau avant d'être sauvé par Jean Le Cam et qu'il a pu tenir «en pensant à sa femme et ses enfants».

«L'histoire se termine bien, parce que douze heures sur un radeau, je peux vous dire qu'on a temps de gamberger», précise Kévin Escoffier. Ce à quoi Emmanuel Macron répond : «Je veux bien vous croire».

S'adressant ensuite à Jean Le Cam pour lui demander quelle sera la suite de cette aventure, le «Roi Jean», surnom donné à ce skipper expérimenté de 61 ans, répond qu'il va tout simplement lui falloir trouver à présent «un endroit pour débarquer Kevin, car il n'a pas prévu de gagner la course pour deux».

«Je peux vous dire que ça me fait du bien aussi», dit le président

Dès sa mise en ligne, cette vidéo, intitulée pour l'occasion «Yes We Cam» - jeu de mots faisant référence au discours historique, «Yes We Can», prononcé par le président américain Barack Obama en 2008, et remis au goût du jour grâce au nom du bateau et patronyme de Jean Le Cam-, avait été vue plusieurs milliers de fois dès les minutes qui ont suivi sa publication.

En mettant en avant, à travers elle, des valeurs de courage, «un moment où on risque sa vie et on sauve aussi la vie d'un autre», dit notamment le chef de l'Etat, elle vient par ailleurs évidemment porter un message politique, au moment précis où Emmanuel Macron est engagé sur plusieurs fronts.

Crise du coronavirus, crise économique et sociale, terrorisme... le président de la République, et avec lui sa majorité, est mis à rude épreuve. Capitaine en quelque sorte du navire France, lui aussi n'a pas d'autre choix que de se frayer un chemin à travers une multitude de tempêtes.

«Je peux vous dire que (vous parler) ça me fait du bien aussi», dit en tout cas Emmanuel Macron, un brin sibyllin. Et de conclure à l'adresse de Jean Le Cam : «Allez jusqu'au bout Jean, et merde pour la suite».