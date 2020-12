Ligue des champions : Battu à Krasnodar (1-0), Rennes ne verra pas la Ligue Europa

Rennes et l'Europe, c'est déjà fini. Battu, ce mercredi, sur la pelouse de Krasnodar (1-0), le club breton est assuré de terminer à la dernière place avant la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions et ne peut plus prétendre être reversé en Ligue Europa.

En Russie, les hommes de Julian Stephan, déjà éliminés de la course aux 8es de finale, jouaient une «finale». Avec en récompense une place en 16e de finale de C3 en cas de victoire. Mais ils n’ont jamais vraiment été à la hauteur de cette mission et c’est finalement la formation russe qui sera au rendez-vous de la petite Coupe d’Europe au printemps prochain.

Sur un terrain difficile, les Rennais sont apparus beaucoup trop impuissants et ont peiné à se créer des occasions. Au contraire des coéquipiers de Rémy Cabella, qui se sont procuré plusieurs situations dangereuses.

Si Rennes est revenu après la pause avec de meilleures intentions, James Léa-Siliki n’est pas parvenu à accrocher le cadre (58e) et les entrées en jeu de Mbaye Niang ou encore Clément Grenier n’ont pas suffi pour trouver la faille dans la défense russe.

Et les Bretons ont été punis à 20 minutes du coup de sifflet final. Sur une relance anodine, Damien Da Silva a perdu son duel contre Marcus Berg, qui a trompé Romain Salin, aligné à la place d’Alfred Gomis, d’une frappe du pied droit (1-0).

La première aventure du Stade Rennais dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe aura donc eu une saveur amère. L’équipe bretonne aura néanmoins une dernière occasion de lui donner un peu plus de douceur lors de la réception de Séville, la semaine prochaine, dans un match pour l’honneur.