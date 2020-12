Ligue des champions : Le PSG bat Manchester United (1-3) et entrevoit la qualification

Le PSG revient de loin. Grâce à sa victoire sur la pelouse de Manchester United (1-3), le club de la capitale a plus que jamais son destin entre les mains et entrevoit la qualification pour les 8es de finale avant la réception, mardi prochain, de Basaksehir Istanbul.

Face aux Red Devils, les Parisiens ont été aux portes de l’enfer. Mais ils sont finalement tout proche du paradis. Avant la dernière journée, ils occupent, à la différence de but particulière, la première place de leur groupe devant la formation anglaise et le RB Leipzig (9points également) et n’auront besoin que d’un match nul au Parc des Princes face à la formation turque, déjà éliminée, pour être au rendez-vous au printemps prochain.

Et leur destin a basculé à la 69e minute. Sur un corner, Marquinhos, qui avait touché la barre quelques minutes plus tôt, s'est jeté pour battre David De Gea du bout pied et redonner l’avantage au champion du France. Dans la foulée, Fred a été expulsé en écopant un deuxième avertissement après un tacle appuyé sur Ander Herrera. En première période, le Brésilien aurait déjà dû être exclu pour un coup de tête sur Leandro Paredes (21e), mais l'arbitre avait seulement sorti un carton jaune.

Mais le sort du PSG, mis un peu plus sous pression par la victoire de Leipzig en Turquie (3-4), a bien failli basculer du mauvais côté en début de seconde période. C'était sans compter sur la maladresse d'Anthony Martial, qui a expédié le ballon dans les tribunes d’Old Trafford, alors que le but était grand ouvert (49e). Un peu moins de dix minutes plus tard, Edinson Cavani, qui retrouvaient ses anciens coéquipiers, a vu son lob s’écraser sur la barre transversale de Keylor Navas (57e) avant que Martial ne bute sur Marquinhos.

En souffrance, malgré leur supériorité numérique, les hommes de Thomas Tuchel, qui avait décidé de se passer d’Angel Di Maria et d’aligner Adbou Diallo dans le couloir gauche de la défense, ont finalement été délivrés dans les arrêts de jeu par Neymar (91e).

Le Brésilien avait déjà montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant rapidement le score (6e). Ce but a récompensé la bonne entame parisienne. Mais le vice-champion d’Europe est vite retombé dans ses travers entrevus ces dernières semaines. Et à force de reculer et de subir, il a été puni par un tir de Marcus Rashford, détourné dans ses propres filets par Danilo Pereira (32e).

Malheureux sur ce coup, le club parisien a finalement vu la chance lui sourire pour décrocher un succès capital. «C’était un match décisif, c’était très important de montrer qu’on est toujours là dans les grands matchs. On a fait un grand match, s’est félicité le président Nasser Al-Khelaïfi au micro de RMC Sport. (…) On est content, mais on n’est pas encore qualifié.» Un nul contre le Basaksehir Istanbul suffirait donc à leur bonheur, alors qu’une victoire leur assurerait la première place. Inespéré après les deux revers lors de la phase aller.